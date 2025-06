Alcaraz vermied die große Blamage mit Mühe

Für eine geringe Zeitspanne sah es so aus, als könne Alcaraz nun den Sieg locker heimspielen. Er ging im zweiten Satz mit Break in Führung, schien nun fokussierter. Doch Fognini breakte zum 4:4 zurück, es ging in den Tie-Break, in dem der 38-Jährige bereits 6:2 führte. Da brach es aus Alcaraz heraus: „Ich kann nicht servieren, ich kann nicht returnieren.“ Letztlich war es ein leichter Fehler des Spaniers, der einen Ball unnötig ins Aus legte, mit dem er den Tie-Break 5:7 herschenkte.