Intel baut wegen Brexit keine Werke bei den Briten

Intel hatte bereits im Frühling angekündigt, sich neu ausrichten zu wollen und in Aussicht gestellte, in seinen Werken künftig - wie TSMC oder Samsung - als Auftragsfertiger auch Chips für andere Unternehmen zu fertigen. Sowohl in den USA als auch in Europa sind riesige Investitionen geplant, allein in Europa sollen acht Chipfabriken entstehen.