Nichts lagernd: Gamern droht trauriges Weihnachten

Auch Fahrräder sind gerade Mangelware

Von Problemen in der Lieferkette ist auch die Fahrradindustrie betroffen. „Wer ganz genau weiß, was es sein soll, und bei Farbe, Ausstattung, Einzelteilen sehr festgelegt ist, kann Pech haben und lange warten müssen“, sagte Burkhard Stork, Geschäftsführer des Zweirad-Industrie-Verband (ZIV). Wer flexibler sei, komme schneller zu einem neuen Rad - ob mit oder ohne elektronische Unterstützung. Sein Tipp für Weihnachten: „Jetzt was Schönes kaufen, was im Laden steht oder lieferbar ist.“