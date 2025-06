Israel steht vor „Abschluss des Einsatzes in Gaza“

Am Montag kamen ungefähr 60 Menschen bei den israelischen Angriffen in Gaza ums Leben, unter anderem bei einem Luftanschlag auf ein Café an einem Strand. Zudem räumte ein Sprecher des Militärs ein, dass palästinensische Zivilpersonen bei der Verteilung von Hilfsgütern „zu Schaden gekommen“ seien. Daraufhin seien entsprechende Anweisungen an die Soldatinnen und Soldaten ausgegeben worden.