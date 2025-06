EU könnte allgemeinen Zoll auf US-Waren einführen

Am 9. Juli läuft eine Verhandlungsfrist im Zollstreit mit den Vereinigten Staaten aus. EU-Handelskommissar Maros Sefcovic fliegt daher noch in dieser Woche in die USA. „Es bleiben uns Mittwoch und Donnerstag für mögliche Treffen“ mit US-Handelsminister Howard Lutnick und dem Handelsbeauftragten Jamieson Greer, sagte er.