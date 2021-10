Südkorea startet erste selbst gebaute Rakete

Nordkorea schaffte es bereits Satelliten in Umlaufbahn zu bringen

Die Entwicklung der dreistufigen Rakete hatte rund ein Jahrzehnt gedauert, sie kostete umgerechnet rund 1,46 Milliarden Euro. „Obwohl die Ziele nicht perfekt erreicht wurden, haben wir mit unserem ersten Start viel erreicht“, sagte Moon und kündigte für Mai einen weiteren Versuch an. In Asien verfügen bereits Japan, China und Indien über weiterentwickelte Raumfahrtprogramme. Zuletzt gelang es 2012 auch dem mit Südkorea verfeindeten Nordkorea, einen 300 Kilogramm schweren Satelliten in die Erdumlaufbahn zu bringen.