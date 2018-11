Südkorea testete erfolgreich eigene Weltraumrakete

Der Raketenstart war der erste in Südkorea seit 2013. Damals schickte das Land erfolgreich einen kleinen Satelliten ins All, allerdings mit Hilfe russischer Technologie. Satellitenstarts 2009 und 2010 waren zuvor gescheitert. KSLV-2 soll erstmals 2021 ins All starten. Die Trägerrakete soll unter anderem Satelliten in der Umlaufbahn platzieren.