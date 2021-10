Finanzaufsicht ist besorgt über Krypto-Geldwäsche

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) ist über die Preisrallye am heimischen Immobilienmarkt und Geldwäsche mit Kryptowährungen wie dem Bitcoin besorgt. Die Auswirkungen des Immobilien-Booms auf den Finanzmarkt dürfe „man nicht unterschätzen“, sagte FMA-Vorstand Helmut Ettl am Mittwoch bei der FMA-Aufsichtskonferenz in Wien. Manche Banken hätten die Vergabestandards für Immobilienkredite teils aufgeweicht. „Da müssen wir etwas machen“, so Ettl.