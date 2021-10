Bitcoins: Das Ticket aus der Hölle von Afghanistan

Zudem schrieben einige von ihnen Blogs und produzierten Videos, wofür sie bezahlt wurden. Am Anfang in bar, was sich jedoch schnell als Problem erwies. „Es war einfach unmöglich und überhaupt nicht sicher, jedem Bargeld zu schicken. Aber das mobile Bezahlen war noch nicht so weit verbreitet, und Möglichkeiten wie PayPal gab es damals nicht,“ erinnert sich die 34-Jährige in einem Gespräch mit der Thomson Reuters Foundation. „Dann hörten wir plötzlich von Bitcoin.“