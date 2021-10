Bürger von El Salvador protestierten gegen Bitcoin

An den Protesten am Sonntag beteiligten sich unter anderem auch feministische Gruppen, Menschenrechtsaktivisten und Oppositionsvertreter. Medardo González von der Nationalen Befreiungsfront Farabundo Martí warf Bukele Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz vor. „Dies ist etwas, was nur eine diktatorische Regierung tun würde und das wollen wir in El Salvador nicht“, sagte der Oppositionspolitiker.