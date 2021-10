iPhone-Fertiger Foxconn präsentiert eigene E-Autos

Der taiwanische Elektronikriese Foxconn steigt in den boomenden Markt für Elektroautos ein. Foxconn präsentierte am Montag am Firmensitz drei Fahrzeuge mit Elektromotor: eine Limousine, einen sportlichen Geländewagen und einen Bus. Foxconn-Gründer Terry Gou persönlich führte die Limousine „Model E“ vor.