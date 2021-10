So geht‘s mit den Drittimpfungen in Kärnten weiter

Aktuelle Corona-Zahlen

Am Donnerstag hat es in Kärnten so viele Neuinfektionen gegeben, wie seit April nicht mehr. In den letzten 24 Stunden wurden 118 Neuinfektionen in unserem Bundesland registriert. Derzeit werden 68 Corona-Patienten in den heimischen Spitälern behandelt, elf von ihnen liegen auf Intensivstationen.