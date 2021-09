Großer Ansturm auf mobilen Impfbus in Klagenfurt

Bevor die Drittimpfungen kommende Woche starten, können sich die Kärntnerinnen und Kärntner dieser Tage noch ihren ersten bzw. zweiten Stich holen. Im ganzen Bundesland gibt es zahlreiche Angebote. Besonders gut angenommen wird der mobile Impfbus am Neuen Platz in Klagenfurt. Rund 150 Impfwillige warteten etwa am Samstagvormittag auf ihren Stich.