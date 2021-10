Kärnten bekommt noch im Oktober die Gurgeltests

Gab es in Kärnten bisher nur normale Stäbchen- und in Schulen auch Spültests, so soll das Angebot nun ausgeweitet werden: Noch im Oktober will das Land die aus anderen Bundesländern bekannten Gurgeltests einführen. Es gibt Gespräche mit mehreren möglichen Logistikpartnern, die Vorbereitungen laufen.