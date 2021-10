Kickl warnt vor „Beweisvernichtung“ in ÖVP

Nach der Festnahme von Sabine Beinschab gehen die Wogen in der heimischen Politik wieder hoch. Der Meinungsforscherin ist in die Causa um mutmaßlich manipulierte Umfragen im Sinne von Sebastian Kurz verwickelt. Ihr wird vorgeworfen, Beweismittel vernichtet zu haben. FPÖ-Chef Herbert Kickl schoss in dem Zusammenhang scharf gegen die Vize-Generalsekretärin der ÖVP, Gabriela Schwarz. Sie hatte rund eine Woche vor den tatsächlichen Razzien Gerüchte über Hausdurchsuchungen bei der ÖVP verbreitet. Damit habe sie die „Initialzündung zur Beweismittelzerstörung gegeben“, so Kickl am Dienstagabend. Er forderte eine Anzeige.