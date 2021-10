Verzicht auf Abstimmung mit Kurz wäre „absurd“

Alexander Schallenberg (ÖVP) stellte am Dienstag in seiner neuen Rolle als Bundeskanzler dem Nationalrat vor. Dabei stellte er sogleich klar, dass er sich weiterhin „eng“ mit Sebastian Kurz abstimmen werde. „Alles andere wäre absurd“, erklärte Schallenberg. Am Dienstag steht außerdem die Vorstellung seines Nachfolgers als Außenminister, Michael Linhart (ÖVP), an. Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird die Regierungserklärung noch von den Abgeordneten-Bänken aus verfolgen. Er wird erst am Donnerstag wieder angelobt.