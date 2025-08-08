Vorteilswelt
Auch Osaka verzweifelt

Sensation! 18-Jährige krönt ihr Tennis-Märchen

Tennis
08.08.2025 05:24
Victoria Mboko schnappte sich sensationell die Trophäe.
Victoria Mboko schnappte sich sensationell die Trophäe.(Bild: AFP/MINAS PANAGIOTAKIS)

Die Sensation ist perfekt: Die erst 18 Jahre alte Kanadierin Victoria Mboko hat das 1000er-Turnier in Montreal für sich entschieden und damit ihr Tennis-Märchen gekrönt!

0 Kommentare

Mit 2:6, 6:4 und 6:1 setzte sich Mboko im Endspiel gegen die Japanerin Naomi Osaka durch. Für sie war der Sieg in ihrem Heimatland zugleich der erste Turniersieg auf der WTA-Tour und der größte Erfolg ihrer Karriere.

„Eine unglaubliche Woche“
Mboko bezwang auf ihrem Weg zum Titel vor Osaka bereits Coco Gauff (USA), Elena Rybakina (Kasachstan) und Sofia Kenin und damit vier ehemalige Major-Siegerinnen. „Das war eine unglaubliche Woche in Montreal“, sagte sie.

Mboko hatte mit einer Wildcard an der Veranstaltung teilgenommen. In der Weltrangliste klettert sie kommende Woche von Rang 85 auf Rang 25.

Porträt von krone Sport
krone Sport
