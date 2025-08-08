Pro Schulkind im August zusätzlich 121,40 Euro

In diesen Tagen fließt das Schulstartgeld: Für alle Kinder zwischen sechs und 15 Jahren werde zusätzlich zur Familienbeihilfe 121,40 Euro ausgezahlt.
Der Bund unterstützt mit dieser Maßnahme Familien von etwa 900.000 Kindern. Die Auszahlung erfolgt automatisch, es ist kein Antrag notwendig.
„Während für die Kinder die Rechnerei erst im September beginnt, ist sie für viele Eltern beim Einkauf zum Schulstart schon Realität. Mit dem Schulstartgeld werden die Eltern bei diesen Ausgaben unterstützt“, so Familienministerin Claudia Plakolm.
Im Schnitt kostet ein Schuljahr 2200 Euro pro Kind
Die Ausstattung für den Schulstart schlägt meistens mit mehreren Hundert Euro zu Buche – je nachdem, ob man auf neue oder gebrauchte Schulsachen zurückgreift –, pro weiterem Schuljahr muss man im Schnitt mit 300 Euro rechnen. Die durchschnittlichen Gesamtausgaben für ein Unterrichtsjahr – von Schulsachen über Nachmittagsbetreuung bis hin zu den Kosten für die Sportwoche oder Nachhilfe – machen pro Kind 2200 Euro aus, wie im vergangenen Jahr die Schulkostenstudie der Arbeiterkammer ergab.
