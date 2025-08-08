Pro Schulkind im August zusätzlich 121,40 Euro

Im Schnitt kostet ein Schuljahr 2200 Euro pro Kind

Die Ausstattung für den Schulstart schlägt meistens mit mehreren Hundert Euro zu Buche – je nachdem, ob man auf neue oder gebrauchte Schulsachen zurückgreift –, pro weiterem Schuljahr muss man im Schnitt mit 300 Euro rechnen. Die durchschnittlichen Gesamtausgaben für ein Unterrichtsjahr – von Schulsachen über Nachmittagsbetreuung bis hin zu den Kosten für die Sportwoche oder Nachhilfe – machen pro Kind 2200 Euro aus, wie im vergangenen Jahr die Schulkostenstudie der Arbeiterkammer ergab.