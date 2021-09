ÖVP klagt über Razzia-Gerüchte: „Nichts mehr da“

Wollte ÖVP Mitarbeiter vor Razzia warnen?

Für die SPÖ ist der Sinn der Pressekonferenz klar: Die ÖVP habe öffentlich alle Mitarbeiter vor einer bevorstehenden Hausdurchsuchung gewarnt, so Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch in einer Aussendung. Der Auftritt zeige, dass die ÖVP und Kanzler Sebastian Kurz angesichts umfassender Ermittlungen der Justiz „hochgradig nervös“ seien: „Der ÖVP steht die Angst ins Gesicht geschrieben“, so Deutsch. Er stellte fest, dass in der Parteizentrale „ganz augenscheinlich der türkise Hut lichterloh brennt“.