Betrunkene E-Scooter-Fahrer von Polizei gestoppt

Gezielte Schwerpunktkontrollen führte die Polizei am Wochenende im Burgenland durch. 710 Lenker wurden überprüft. 17 davon hatten zu viel getrunken. In einem weiteren Fall waren Drogen im Spiel. In Oberwart und Mattersburg gingen der Exekutive zwei alkoholisierte E-Scooter-Fahrer ins Netz. Einer der beiden, ein 38-Jähriger, hatte mehr als 1,4 Promille im Blut.