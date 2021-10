Historische Vergleiche haben immer ihre Schwächen, aber einiges erinnert an die Geschichte der Democrazia Cristiana - und die Folgen ihres Zerfalls: Italiens „katholische Volkspartei der Mitte“ stellte fast fünf Jahrzehnte so ziemlich alle Regierungschefs. Das ging gut, bis unter dem Titel Mani pulite (deutsch: Saubere Hände) Ermittlungen wegen Amtsmissbrauch, Korruptionsvorwürfen und Parteienfinanzierung zur Teilung der Partei führten: Sie zerfiel entlang der Grenzen unterschiedlicher Wertvorstellungen in zwei Lager.