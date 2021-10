Der Fahrplan für die Kanzler-Rochade ist fixiert

Mit Alexander Schallenberg (ÖVP) steht nach dem Rückzug von Sebastian Kurz der nächste Bundeskanzler der Republik bereits fest. Damit sind auch sämtliche alternativen Regierungskonstellationen vom Tisch, denn die Grünen halten an der Koalition mit der Volkspartei weiter fest. Der grüne Vizekanzler Werner Kogler freut sich bereits darauf, „ein neues Kapitel der Regierungszusammenarbeit aufzuschlagen“. Schallenberg wurde am Sonntag auch schon bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen vorstellig - dieser wird sich am Sonntag um 18.30 Uhr noch zu Wort melden.