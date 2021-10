Aufgetauchte Chats: „House of Cards für Deppen...“

„Soll ich ein Bundesland aufhetzen?“

Ein besonders perfides Stück im Juni 2016. Die Regierung will Erlöse aus den Bankenabgaben in Ganztagsschulen und Nachmittagsbetreuung investieren: 1,2 Milliarden. Ein drohender Erfolg für Kern. Kurz und Co. wollen das vereiteln, auch wenn sie wissen, dass es sich dabei um eine gute Sache handelt. Kurz will von Schmid wissen, wie das aufzuhalten sei, und macht selbst einen Vorschlag: „Soll ich ein Bundesland aufhetzen?“ Schmid hält das für eine gute Idee und meint, wenn Mitterlehner mit Kern mitmache, wäre das irre.