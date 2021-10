Pressestimmen: „Ein Rücktritt sieht anders aus“

Sehr kritisch sind die „Süddeutsche Zeitung“ und die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Die „SZ“ titel über Kurz als „Mann ohne Moral“. Nach wie vor sei er „überzeugt davon, nichts Falsches getan zu haben“. Sein Verbleib in den Schlüsselpositionen der Partei verhindere „auch eine Aufarbeitung der nun publik gewordenen Machenschaften“. In der „FAZ“ heißt es, dass Kurz weiterhin Partei- und Fraktionsvorsitzender der ÖVP bleibe, zeige, dass er seinen Rückzug „nicht als Schuldeingeständnis verstanden wissen will“. Er wolle weiterhin die Fäden in der Hand halten und könne „an einem Comeback arbeiten“.