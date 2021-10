Wegen Krise droht Stopp bei Steuer, Klima & Co.

Milliardenschwere Strafzahlungen der EU drohen

Sollten Türkis und Grün sich nicht einigen, wäre das wirtschaftlich ein Nachteil, mahnt das Wifo. An erster Stelle zu nennen wären die Steuerreform und das Budget 2022. Auch das Klimaticket und andere Projekte wackeln. Die Gesetze für die Steuerreform samt Absenkung der Krankenversicherungsbeiträge für Geringverdiener (600 Millionen Euro) werden gerade finalisiert und sollten in den parlamentarischen Prozess kommen. Der Beschluss war für 18. November geplant. Da vor Mitte 2022 keine Maßnahmen in Kraft treten, wäre noch Zeit. Doch Experten drängen auf Umsetzung der CO2-Bepreisung, wo Österreich Aufholbedarf hat. Im schlimmsten Fall drohen milliardenschwere Strafzahlungen der EU, wenn Österreich bis 2030 die Klimaziele verfehlt.