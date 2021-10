Die Republik steht jetzt am Scheideweg

Die Korruptionsermittlungen gegen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und sein Umfeld haben die Republik in eine politische Krise gestürzt - und die Grünen in ein beinahe veritables Dilemma. Denn die Ökopartei hat Blut geleckt und will weiter regieren, allerdings ohne Kurz. Bei den Grünen hofft man deshalb nach wie vor darauf, dass sich die Krise lösen lässt, indem die ÖVP Kurz doch noch abzieht und statt ihm jemand anderen an die Spitze der Partei stellt und ins Kanzleramt setzt. Damit wäre der Fortbestand der Regierung gerettet - vorerst.