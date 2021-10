Bunter Gesprächsreigen bei Grünen und in Hofburg

Nach zwei äußerst hektischen innenpolitischen Tagen steht auch am Freitag ein bunter Gesprächsreigen auf dem Programm. Es geht um die Zukunft der türkis-grünen Regierung, nachdem ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz durch die Hausdurchsuchungen am Mittwoch schwer unter Beschuss geraten ist. Offen ist vor allem, wie sich der grüne Koalitionspartner - und letztlich der Bundespräsident - im Vorfeld der Nationalrats-Sondersitzung am Dienstag inklusive angekündigtem Misstrauensantrag gegen Kurz verhält. Was die Österreicher von einem möglichen Rücktritt des Bundeskanzlers halten, sehen Sie im Video oben.