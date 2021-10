Für den „Ösi-Kanzler“ „könnte es eng werden“

Grüne stellen Handlungsfähigkeit infrage

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtete, dass Kurz trotz der Korruptionsvorwürfe im Amt bleiben wolle, was dieser noch am Mittwochabend in der „ZiB 2“ bestätigte. Am Donnerstag wurde zudem bekannt, dass die Grünen die Handlungsfähigkeit von Kurz infrage stellen und Gespräche mit den Klubobleuten der Parlamentsparteien und auch mit dem Bundespräsidenten führen wollen.