Welche ORF-Ski-Expertin schickt hier Urlaubsgrüße?

Richtig, es ist Niki Hosp, dreifache Weltmeisterin, Gesamtweltcupsiegerin 2007 und seit 2016 für den ORF als Technik-Analytikerin im Einsatz. Derzeit scheint sie von Schnee und Skiern gar nichts wissen zu wollen. Stattdessen sind Boot, Meer und Sonne Trumpf. Ein Segel-Trip mit Freunden ist angesagt.