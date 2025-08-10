Vorteilswelt
Erkennen Sie sie?

Welche ORF-Ski-Expertin schickt hier Urlaubsgrüße?

Ski Alpin
10.08.2025 12:38
Niki Hosp genießt den Sommer.
Niki Hosp genießt den Sommer.(Bild: Facebook.com/Hosp Niki)

Sie scheint das „dolce vita“ in vollen Zügen zu genießen, Sommer-Vibes pur. Erkennen Sie die ORF-Ski-Expertin, die uns via Social Media Urlaubsgrüße übermittelt?

Richtig, es ist Niki Hosp, dreifache Weltmeisterin, Gesamtweltcupsiegerin 2007 und seit 2016 für den ORF als Technik-Analytikerin im Einsatz. Derzeit scheint sie von Schnee und Skiern gar nichts wissen zu wollen. Stattdessen sind Boot, Meer und Sonne Trumpf. Ein Segel-Trip mit Freunden ist angesagt.

Sturz bei Kamerafahrt
Ihre aktive Karriere beendete die Tirolerin offiziell vor ziemlich genau zehn Jahren, im Juni 2015. Seither ist sie regelmäßig als Expertin im TV im Einsatz. Anfang 2024 stürzte sie bei einer Kamerafahrt in Jasna in der Slowakei und musste zweimal operiert werden.

Lesen Sie auch:
Nicole Hosp musste erneut operiert werden.
Sturz bei Kamerafahrt
ORF-Expertin Hosp musste erneut unters Messer
16.03.2024
Sturz bei Kamerafahrt
Bitter! ORF-Expertin Hosp muss operiert werden
21.01.2024

Inzwischen ist längst alles geheilt und verdaut. Niki Hosp geht‘s gut – jedenfalls, wenn man ihre jüngsten Social-Media-Schnappschüsse als repräsentativ werten darf.

Mehr Ski Alpin
Erkennen Sie sie?
Welche ORF-Ski-Expertin schickt hier Urlaubsgrüße?
„Wunderschöne Zeit“
Sohn von Schweizer Legende hört mit 30 Jahren auf
„Sturm vor der Ruhe“
Mikaela Shiffrin trainiert hart – in der Garage
„Krone“-Interview
Venier: „In meinem Herzen war kein Platz mehr“
„Hat mich beeindruckt“
Venier-Rücktritt: Das sagt ÖSV-Chefcoach Assinger

