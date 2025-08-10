Welche ORF-Ski-Expertin schickt hier Urlaubsgrüße?

Sie scheint das „dolce vita“ in vollen Zügen zu genießen, Sommer-Vibes pur. Erkennen Sie die ORF-Ski-Expertin, die uns via Social Media Urlaubsgrüße übermittelt?
Richtig, es ist Niki Hosp, dreifache Weltmeisterin, Gesamtweltcupsiegerin 2007 und seit 2016 für den ORF als Technik-Analytikerin im Einsatz. Derzeit scheint sie von Schnee und Skiern gar nichts wissen zu wollen. Stattdessen sind Boot, Meer und Sonne Trumpf. Ein Segel-Trip mit Freunden ist angesagt.
Sturz bei Kamerafahrt
Ihre aktive Karriere beendete die Tirolerin offiziell vor ziemlich genau zehn Jahren, im Juni 2015. Seither ist sie regelmäßig als Expertin im TV im Einsatz. Anfang 2024 stürzte sie bei einer Kamerafahrt in Jasna in der Slowakei und musste zweimal operiert werden.
Inzwischen ist längst alles geheilt und verdaut. Niki Hosp geht‘s gut – jedenfalls, wenn man ihre jüngsten Social-Media-Schnappschüsse als repräsentativ werten darf.
