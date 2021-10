Für Kanzler Kurz wird es jetzt immer enger

Die Ermittler sehen in Kurz die „zentrale Person“ in der Affäre. Die WKStA wirft dem Kanzler vor, Thomas Schmid, damals Generalsekretär im Finanzressort, mit der Organisation und den Verhandlungen sowie mit der Kooperation mit der Mediengruppe beauftragt zu haben. Kurz habe sich auch regelmäßig berichten lassen. Ferner habe der Kanzler die einstige Ministerin und nunmehrige Meinungsforscherin Sophie Karmasin überredet, sich an Tathandlungen zu beteiligen. Er soll einzelne Fragestellungen in Auftrag gegeben und auf deren Veröffentlichung hingewirkt haben.