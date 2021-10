Filzmaier: „Ibiza im Vergleich eine kleine Insel“

Die Affäre rund um mutmaßlich geschönte Umfragen im Gegenzug zu Inseratenschaltungen in der Tageszeitung „Österreich“ erschütterte die österreichische Innenpolitik am Mittwoch. Dabei sind neben Kurz auch diverse enge Vertraute des Kanzlers ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen kritisierte die ÖVP in dem Zusammenhang für den Umgang mit der unabhängigen Staatsanwaltschaft.