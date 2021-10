Grüne: Handlungsfähigkeit von Kurz fraglich

Nach den Hausdurchsuchungen am Donnerstag in den Räumlichkeiten der ÖVP sowie im Finanzministerium kracht es nun gewaltig im Gebälk der türkis-grünen Koalition. Denn wie nun bekannt wurde, stellen die Grünen erstmals die Handlungsfähigkeit von Bundeskanzler Sebastian Kurz infrage. Grünen-Chef Werner Kogler und Klubchefin Sigrid Maurer laden deshalb die Klubobleute der Parlamentsparteien zu Gesprächen, hieß es in einer Medienmitteilung. Auch ein Gesprächstermin mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen sei vereinbart.