Bleiben Sie Kanzler? Kurz: „Selbstverständlich“

Auf den Nachrichtenaustausch zwischen ihm und Thomas Schmid zu den Umfragen angesprochen, sagte Kurz: „Dass ich über ein Ergebnis informiert wurde, ist nicht strafrechtlich relevant.“ Seine Freude über das schlechte Abschneiden der ÖVP in einer in „Österreich“ publizierten Umfrage sei leicht erklärt. Dass er „nicht das beste Verhältnis“ zu Reinhold Mitterlehner, dem 2017 gestürzten ÖVP-Chef, gehabt habe, sei bekannt. „Ich war froh in der Situation, dass mit mir an der Spitze die Umfragen besser sind.“