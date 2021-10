Wichtige Elemente wurden gestrichen

Die FFP2-Maskenpflicht während der Sitzung wurde gegen die Stimmen der FPÖ beschlossen, und auch bei der Tagesordnung stimmten die Freiheitlichen gegen einige Änderungen. Denn da wurde die aktuelle Stunde abgesagt und auch alle dringlichen Anträge und Anfragen. Gerade letztere sind aber für die Opposition ein wichtiges Element um auf wichtige Themen aufmerksam zu machen und öffentlich darüber zu diskutieren. Dass es diese Möglichkeit heute nicht gibt, kritisieren die Freiheitlichen scharf. „Das ist ein falsches Signal an die Bevölkerung“, sagt Andreas Schöppl und fügt hinzu: „Es kann ja nicht sein, dass wir wegen ein paar Erkrankungen unsere Aufgaben nicht vollständig erfüllen.“ Für Schöppl müsse die parlamentarische Arbeit auch in einer Krise das Herzstück der Demokratie bleiben und müsse verteidigt werden. Bei der aktuellen Situation sei man weit von einer Krisensituation entfernt. Ähnlich sieht es auch die SPÖ. „Die Oppositionsrechte müssen unbedingt erhalten bleiben“, sagt Klubobmann Michael Wanner. Man habe zwar den dringlichen Antrag zurückgezogen und bringt ihn auf normalen Weg ein, „aber das muss eine Ausnahme bleiben.“ Sprich, die Salzburger Sozialdemokraten haben einmal zugestimmt und wollen das nicht noch einmal in dieser Form machen.