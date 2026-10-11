Sampl verletzte sich bei Crash am Hungaroring

Schwerer Unfall von Reini Sampl! Der Lungauer Motorsportler hatte beim Histo-Cup-Finale auf dem Hungaroring in Ungarn einen Highspeed-Crash. Der ehemalige Paralympics-Sportler erlitt mehrere Knochenbrüche sowie eine Lungenverletzung und musste operiert werden.
Schock beim Histo-Cup-Saisonfinale auf dem Hungaroring in Budapest! Der Lungauer Motorsportler Reini Sampl erlitt bei einem Highspeed-Crash schwere Verletzungen. Wie sein Team auf Instagram mitteilte, war ein technisches Gebrechen die Ursache für den Unfall.
Der ehemalige Paralympics-Sportler zog sich mehrere Knochenbrüche sowie eine Verletzung der Lunge zu. Sampl wurde bereits operiert und liegt weiterhin in einem ungarischen Krankenhaus. Immerhin gibt es positive Nachrichten: Der Lungauer ist ansprechbar und wird laut seinem Team gut versorgt.
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