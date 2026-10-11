Nach Verletzung rechtzeitig wieder fit

Eigener Schutz für den Schuh für Kallan

„Es war okay und ganz gut, um wieder reinzukommen“, meinte Kallan. Die Verletzung macht ihm keine großen Probleme mehr. „Ich war ein bisschen unsicher, wie es geht, bin aber gut reingekommen.“ Für seinen Schuh wurde eigens ein Schutz gebaut. Er spüre die Verletzung zwar noch, wird beim Fahren im Eiskanal aber nicht gehemmt.