Neun Monate altes Mädchen mit heißem Tee verbrüht

Ein neun Monate altes Mädchen hat sich am Montag in Eberndorf (Kärntner Bezirk Völkermarkt) mit heißem Tee verbrüht. Es wurde dabei am ganzen Körper verbrüht. Ein Rettungshubschrauber brachte das verletzte Mädchen in die Uni-Klinik nach Graz.