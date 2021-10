Eine Kommunistin darf nicht Bürgermeisterin werden

Als junger „Krone“-Reporter berichtete ich über Schicksale am Eisernen Vorhang. In Erinnerung bleibt vor allem: das Interview mit dem jungen Mann am Ufer der March, dessen Freund die Grenzer kaltblütig in der Mitte des Flusses erschossen hatten. Das Ehepaar, das mit seinem kleinen Sohn unter einer Lastwagenplane in die Freiheit flüchten wollte. Als sie im Waldviertel ankamen, war das Kind tot - erstickt in der Enge des Verstecks.