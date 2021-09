Nach Skandal-Video: Rücktritt von Murgg gefordert

„Sollte das Zepter zurücklegen“

Auch Walter Reiter, der mit einer Bürgerliste im Leobner Gemeinderat vertreten ist, stimmt in diesen Chor ein: „Wenn ein österreichischer Landtagsabgeordneter von den Kommunisten die Vorgänge in Belarus gut heißt, dann hat dieser damit wohl jedes Recht verloren in Österreich ein öffentliches Amt auszuüben und sollte das Zepter mit sofortiger Wirkung zurücklegen“, sagt er. Und weiter: "Wenn Frau Klimt-Weithaler diesen Auftritt auch noch verteidigt, sollte auch sie es sich direkt überlegen, ob sie nicht gleich gemeinsam mit Murgg, zum Wohle der österreichischen Bevölkerung ihren Rücktritt erklärt!