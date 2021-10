Graz ist nicht die einzige steirische KPÖ-Hochburg

Dort wurden lokale Ortsgruppen der KPÖ um 1919 gegründet, berichtet der Historiker Heimo Halbrainer. Bereits in den 1920er-Jahren war die Partei in den Betrieben stark verankert, auch nach dem Zweiten Weltkrieg stellte sie dort bis in die 50er-Jahre die Mehrheit. In der Gemeindepolitik kam es danach zu einem Rückgang, der in den 90ern aber wieder umgekehrt wurde.