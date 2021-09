Hat Nordkorea schon gratuliert, Frau Kahr?

Zeugt es nicht auch von einer Geschichtsvergessenheit, KPÖ zu wählen? Unter diesem Titel wurden ganze Völker ausgelöscht ...

Verbrechen sind auch im Christentum passiert. Meine Weltanschauung ist der Marxismus. Ein Versuch zu erklären, warum es soziale Ungerechtigkeiten gibt, Kriege, Ausbeutung, warum die Verhältnisse in der Geschichte der Menschheit so sind, wie sie sind. Es ist eben nicht egal, wem was gehört. Alles, was ein Mensch braucht - ob das Wasser, Energie, Schulen, Wohnungen, Gesundheit ist - das soll er haben. Deswegen ist es wichtig, dass all das im öffentlichen Eigentum bleibt und nicht privaten Glücksrittern überlassen wird. Wer Grund und Boden privatisiert, kann die Infrastruktur nicht mehr steuern und jenen Menschen nicht mehr helfen, die es am meisten brauchen.