Aufregung um Auftritt von KPÖ-Mann im Belarus-TV

Seit dem überraschenden Sieg der KPÖ bei der Graz-Wahl steht die Gesinnung der steirischen Genossen im Fokus der Aufmerksamkeit. Dementsprechend groß ist nun die Aufregung, nachdem ein Video in den sozialen Medien aufgetaucht ist, das den KP-Landtagsabgeordneten Werner Murgg bei einem Interview im belarussischen Fernsehen zeigt, in dem er die EU-Sanktionen gegen die letzte Diktatur Europas in Frage stellt.