Gloria Estefan wurde als Kind sexuell missbraucht

Gloria Estefan hat Missbrauchserfahrungen in ihrer Kindheit öffentlich gemacht. „93 Prozent der missbrauchten Kinder kennen die Täter und vertrauen ihnen, und ich weiß das, weil ich eines von ihnen war“, sagte die 64-Jährige am Donnerstag in ihrer Talkshow „Red Table Talk: The Estefans“, die sie gemeinsam mit ihrer Tochter Emily Estefan (26) und Nichte Lili Estefan (54) präsentiert.