Ein „Größenvergleich“ anlässlich des Frauentages

Nehmen wir das Thema „Schwanzvergleich“ kurz einmal ernst. Der durchschnittliche Penis wird in seiner Größe gar nicht so sehr von potenten Konkurrenten bedroht. Vielmehr ist es die Klitoris, mehrfach vergessen gemacht und dann wiederentdeckt, die den Penis gleich in mehrerer Hinsicht überbietet. Wenn Frauen erregt sind, schwillt die Klitoris von ursprünglich sieben bis zwölf Zentimeter auf die doppelte bis dreifache Größe an. Und die Klitoris wächst mit dem Alter. Wie die Ohren.