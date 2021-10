Teufel Radio One im Test: Kleines Klangwunder

Wahlfreiheit beim Weckton

Wecken lässt man sich von Teufel Radio One wahlweise mit vorinstallierten Wecktönen wie Kirchenglocken - oder vom Lieblingsradiosender, der wahlweise analog via FM oder digital via DAB empfangen werden kann. Die geringe DAB-Verbreitung in Österreich wird dafür sorgen, dass die meisten User über die klug an der Geräteunterseite integrierte und bei Bedarf nach Belieben verlängerbare Antenne nach FM-Sendern lauschen lassen.