Pleite bei Rhein Fire

Raiders Tirol aus den ELF-Play-offs ausgeschieden

Sport-Mix
10.08.2025 20:38
Dijion Walls
Dijion Walls(Bild: GEPA)

Die Raiders Tirol sind auch in diesem Jahr im Play-off der European League of Football (ELF) nur Zuschauer. Die Innsbrucker verloren am Sonntag bei Titelverteidiger Rhein Fire 24:34 (17:20) und haben damit keine Chance mehr auf die K.o.-Phase.

Vor der letzten Runde im Grunddurchgang halten die Raiders bei nur fünf Siegen und sechs Niederlagen, bei ihrem Saisonabschluss empfangen sie nächsten Sonntag (16.25 Uhr) die Cologne Centurions.

Fix im Play-off sind die Vienna Vikings.

