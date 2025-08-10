14-Jähriger aus Fluss geborgen und reanimiert

„Bub musste reanimiert werden“

Zahlreiche Helfer – bei der Suchaktion sollen sich sogar Privatpersonen beteiligt haben – kämmten das Gebiet ab. Nach nur einer Stunden dann die erlösende Meldung: Das Kind wurde laut der Villacher Polizei gefunden und konnte geborgen werden. „Wie der Bursche ins Wasser gekommen ist, ist noch nicht bekannt“, informiert die Landespolizeidirektion.

Genauere Informationen zum Gesundheitsstatus des Buben gab es am Sonntagabend ebenfalls noch nicht. Seitens der Polizei hieß es allerdings: „Der Bub musste reanimiert werden.“ Die Nacharbeiten zu dem Einsatz liefen kurz vor 21 Uhr noch.