14-Jähriger aus Fluss geborgen und reanimiert

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war Sonntagabend entlang der Gail-Ufer in Villach im Einsatz. Wie der „Krone“ bestätigt wurde, suchten die Helfer nach einem 14-Jährigen, der offenbar in den Fluss gefallen war.
„Es sind mehrere Feuerwehren inklusive Polizei, Hubschrauber und Wasserrettung im Einsatz. Wir suchen nach einem 14-Jährigen, der in die Gail gefallen und abgetrieben sein soll“, so Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach, am Abend zur „Krone“. Besorgte Leser berichteten gegen 19.30 Uhr vom Polizeihubschrauber, der über der Draustadt kreist.
„Bub musste reanimiert werden“
Zahlreiche Helfer – bei der Suchaktion sollen sich sogar Privatpersonen beteiligt haben – kämmten das Gebiet ab. Nach nur einer Stunden dann die erlösende Meldung: Das Kind wurde laut der Villacher Polizei gefunden und konnte geborgen werden. „Wie der Bursche ins Wasser gekommen ist, ist noch nicht bekannt“, informiert die Landespolizeidirektion.
Genauere Informationen zum Gesundheitsstatus des Buben gab es am Sonntagabend ebenfalls noch nicht. Seitens der Polizei hieß es allerdings: „Der Bub musste reanimiert werden.“ Die Nacharbeiten zu dem Einsatz liefen kurz vor 21 Uhr noch.
