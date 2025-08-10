„Wir verbrauchen nur fünf Prozent des Wassers“

Wird Wien auch in Zukunft genug Trinkwasser haben? Wo kommt es überhaupt her, wie gelangt es in die Wasserleitung und wird die Qualität hinreichend geprüft?

Das Thema „Wiener Wasser“ steht diesmal im Zentrum der Analysen im krone.tv-Wissenschaftsformat „Wiener Wissen“.

Marija Zunabovic-Pichler von Wiener Wasser erklärt: „Wiens Wasser wird aus siebzig Quellfassungen im Gebiet Rax und Hochschwab entnommen. Es benötigt dann etwa 36 Stunden für die Strecke bis Wien.“

MedUni-Wien-Professorin Regina Sommer: „In Wien selbst gibt es etwa 3.000 Kilometer Wasserleitungen. Für spezielle Anwendungen wie bei uns im AKH haben wir Kühltürme und Wasseraufbereitungsanlagen. Etwa für Wasser von Infusionen, die ja in den Blutkreislauf kommen.“

Boku-Professor Thomas Hein bringt die Wiener Wasservielfalt auf den Punkt: „Wie verbrauchen nur fünf Prozent des Wassers, das uns die Natur anbietet. Deshalb sind auch keine getrennten Zuleitungen für Trinkwasser und Nutzwasser in WC-Anlagen nötig.“