Helm: „Dinge werden klipp und klar angesprochen“

Stephan Helm (Austria-Trainer): „Die bessere Mannschaft hat heute gewonnen. Der WAC hat eine sehr gute Leistung abgerufen, von uns war es überhaupt nicht gut. Die Niederlage schmerzt. Wir haben uns viel vorgenommen, aber nur wenig davon auf den Platz gebracht. Jetzt muss jeder selbstkritisch sein und die Bereitschaft zeigen, zu investieren. Wir haben heute einfach nicht das richtige Mittel gefunden, vor allem in der ersten Hälfte. Nach dem zweiten Tor war es natürlich extrem schwer ins Spiel zurückzufinden. Der WAC hat uns für die Dinge, die wir nicht gut gemacht haben, brutal bestraft. Wir werden jetzt keine Ausreden suchen oder irgendetwas schönreden. Die Dinge werden klipp und klar angesprochen.“