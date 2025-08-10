Helm: „Dinge werden klipp und klar angesprochen“

Die Austria kassiert bei der Prohaska-Party eine 0:2-Heimpleite gegen den WAC und machte damit den Fehlstart perfekt! Hier die Stimmen zum Spiel.
Stephan Helm (Austria-Trainer): „Die bessere Mannschaft hat heute gewonnen. Der WAC hat eine sehr gute Leistung abgerufen, von uns war es überhaupt nicht gut. Die Niederlage schmerzt. Wir haben uns viel vorgenommen, aber nur wenig davon auf den Platz gebracht. Jetzt muss jeder selbstkritisch sein und die Bereitschaft zeigen, zu investieren. Wir haben heute einfach nicht das richtige Mittel gefunden, vor allem in der ersten Hälfte. Nach dem zweiten Tor war es natürlich extrem schwer ins Spiel zurückzufinden. Der WAC hat uns für die Dinge, die wir nicht gut gemacht haben, brutal bestraft. Wir werden jetzt keine Ausreden suchen oder irgendetwas schönreden. Die Dinge werden klipp und klar angesprochen.“
Dietmar Kühbauer (WAC-Trainer): „Ein absolut verdienter Sieg. Die erste Halbzeit war unglaublich gut von uns und wir haben die nötigen Tore geschossen. Wir hätten auch noch ein drittes Tor nachlegen können, dann wäre es leichter gewesen. Ich habe in der Pause gewarnt, dass wir ein drittes Tor brauchen. Das haben wir verpasst, sonst wäre die Austria auseinandergebrochen. Aber die Burschen haben es sehr gut gemacht und klar zu Ende gespielt. Eine Topleistung meiner Mannschaft.“
