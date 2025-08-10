„Die Leistung in Hälfte eins war nicht akzeptabel“

Die WSG Tirol hat in der 2. Runde der Fußball-Bundesliga den zweiten Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Philipp Semlic besiegte am Sonntag in Innsbruck vor 2.350 Fans den LASK verdient mit 3:1 (2:0) und darf sich vorerst über das Punktemaximum (6) freuen. Zum Drüberstreuen holten sich die Wattener die Tabellenführung zurück. Die Linzer unter Neo-Coach Joao Sacramento hingegen kassierten ihre zweite Niederlage und sind Liga-Schlusslicht. Hier die Stimmen zum Spiel ...
Joao Sacramento (LASK-Trainer/via Sky): „Im ersten Spiel gegen Sturm waren wir wettbewerbsfähig, heute nicht. Die Leistung in der ersten Hälfte war nicht akzeptabel, das habe ich der Mannschaft auch gesagt. Es geht nicht, dass man dieses Trikot trägt und dann so eine schlechte Einstellung zeigt wie in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte haben wir es probiert, mit dem 3:1 war es dann aber vorbei. Aber bis dahin haben wir eine Reaktion gezeigt.“
Philipp Semlic (WSG-Coach): „Viel mehr kann ich nicht von meiner Mannschaft verlangen, als was sie erste Halbzeit geliefert hat. Wenn wir fünf Tore machen, dann sage ich, kann man sich auch nicht beschweren. Wir haben gewusst, wenn du das dritte Tor nicht machst, dass der LASK immer im Stande ist, zwei oder drei Tore zu schießen. Deswegen war es wichtig, dass wir in der zweiten Halbzeit trotzdem auf das dritte gegangen sind, obwohl wir den Nackenschlag hingenommen haben.“
