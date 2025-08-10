„Die Leistung in Hälfte eins war nicht akzeptabel“

Philipp Semlic (WSG-Coach): „Viel mehr kann ich nicht von meiner Mannschaft verlangen, als was sie erste Halbzeit geliefert hat. Wenn wir fünf Tore machen, dann sage ich, kann man sich auch nicht beschweren. Wir haben gewusst, wenn du das dritte Tor nicht machst, dass der LASK immer im Stande ist, zwei oder drei Tore zu schießen. Deswegen war es wichtig, dass wir in der zweiten Halbzeit trotzdem auf das dritte gegangen sind, obwohl wir den Nackenschlag hingenommen haben.“